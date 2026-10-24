إنذار استخباراتي خطير: مخططات إيرانية لاغتيال أمريكيين تدخل مراحل متقدمة

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، عن تلقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مذكرة استخباراتية تحذر من تصاعد الجهود الإيرانية لاستهداف مسؤولين ومواطنين أمريكيين، مشيرة إلى أن هناك مخططات لتنفيذ هجمات مميتة وصلت إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

يأتي ذلك عقب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، أفاد بحصوله على مذكرة مؤرخة في 23 أكتوبر الجاري، أرسلها مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون إلى روبيو، مع نسخة إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وبحسب الصحيفة، أشارت المذكرة إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تلقت معلومات من مصادر متعددة تفيد بتكثيف إيران جهودها لاستهداف أمريكيين، محذرة من أن المخططات المزعومة باتت تستدعي توسيع نطاق مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع المسؤولين والموظفين الأمريكيين المعرضين للخطر.

ولم تحدد المذكرة أهدافًا بعينها أو أساليب تنفيذ الهجمات المحتملة، كما لم تكشف عن الدول التي يُزعم أن هذه المخططات يجري الإعداد لها فيها خارج منطقة الشرق الأوسط.

تقليص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في الشرق الأوسط

يتزامن التحذير الاستخباراتي مع تحركات أمريكية لتقليص الوجود الدبلوماسي في عدد من دول المنطقة، وسط تصاعد المخاوف من رد إيراني محتمل واحتمالات استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران.

ووفقًا للتقرير، أمرت واشنطن موظفين حكوميين غير أساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية، كما تحدثت تقارير عن تقليص أعداد الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في سفارات الإمارات ولبنان وقطر والأردن.

وأفادت شبكة «سي إن إن» بأن الولايات المتحدة تعمل على تسريع مغادرة دبلوماسيين وأفراد من عائلاتهم من عدة مواقع إقليمية، في ظل المخاوف الأمنية المتزايدة.

ترامب يلوّح بعملية عسكرية جديدة ضد إيران

في سياق متصل، أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب مفتوحًا أمام احتمال شن عملية عسكرية جديدة ضد إيران، قائلًا إن واشنطن قد تنفذ جولة أخرى من عملية «الغضب الملحمي» إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق.

ويعكس التحذير الاستخباراتي، وفقًا للتقرير، تصاعد المخاوف الأمريكية بشأن سلامة الدبلوماسيين والمسؤولين والمواطنين الأمريكيين، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية واحتمالات التصعيد العسكري مع إيران.