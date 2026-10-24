جرح متهتك بالرأس.. العثور على صيدلي فاقد الوعي في جهينة بسوهاج

شهد مركز جهينة بمحافظة سوهاج، واقعة أثارت التساؤلات، بعدما عُثر على صيدلي يبلغ من العمر 32 عامًا، مصابًا بجرح متهتك في مؤخرة الرأس وفاقدًا للوعي، بجوار موقف جهينة، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

العثور على صيدلي مصاب بجوار موقف جهينة

بدأت تفاصيل الواقعة مساء أمس، عندما عُثر على الصيدلي، الذي يعمل بالإدارة الصحية بمركز جهينة، ملقى بجوار موقف جهينة في حالة فقدان للوعي، مع إصابته بجرح متهتك في الجزء الخلفي من الرأس، ما استدعى سرعة نقله إلى المستشفى للتعامل مع حالته الصحية.

وأثارت طبيعة الإصابة حالة من التساؤل حول ملابسات العثور عليه بهذه الحالة، في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات والفحوصات الطبية بشأن حالته.

وعقب العثور على الصيدلي، تم نقله إلى مستشفى جهينة المركزي، حيث استقبله الفريق الطبي وقدم له الإسعافات اللازمة، للتعامل مع إصابته البالغة في الرأس.

ويخضع المصاب للمتابعة الطبية داخل المستشفى، مع وضعه تحت الملاحظة لمتابعة تطورات حالته الصحية، خاصة في ظل فقدانه الوعي عند العثور عليه.

وتواصل الجهات المعنية متابعة تفاصيل الواقعة للوقوف على ملابساتها، فيما تظل الحالة الصحية للصيدلي محل متابعة طبية لحين استقرارها وبيان تطوراتها.