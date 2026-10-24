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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة تحصد ثلاثة مراكز متقدمة في مسابقة مؤسسة شباب القادة (YLF)

مراكز متقدمة لجامعة المنصورة
مراكز متقدمة لجامعة المنصورة
همت الحسينى

حققت جامعة المنصورة ثلاثة مراكز متقدمة في مسابقة مؤسسة شباب القادة (YLF)، بعد فوز ثلاثة فرق من كلية الهندسة بالمركز الثاني في مساري التكنولوجيا والابتكار، والأجهزة الطبية والرعاية الصحية، والمركز الثالث في مسار الأجهزة الطبية والرعاية الصحية، وذلك من بين 18 مركزًا على مستوى الجمهورية، خلال حفل التكريم الذي أُقيم بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن ما يميز هذا الإنجاز أن الطلاب لا يكتفون بطرح الأفكار، بل يعملون على تحويلها إلى مشروعات تستجيب لاحتياجات حقيقية، من إتاحة فرص تعلم أكثر استقلالية للطلاب المكفوفين، إلى تطوير حلول تكنولوجية للرعاية الصحية وتحسين إدارة المزارع.

وقال إن تنوع المشروعات الفائزة يعكس قدرة طلاب الجامعة على الجمع بين التخصصات المختلفة وتطوير حلول ذات قيمة تطبيقية وأثر مجتمعي.

و أعرب الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، عن اعتزازه بطلاب الكلية ومشروعاتهم، مؤكدًا أهمية المشروعات التطبيقية في ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات المجتمع، وتنمية قدرات الطلاب على تطوير حلول هندسية وتكنولوجية قابلة للتطبيق.

وحصل فريق «Mansoura Robotics» على المركز الثاني في مسار التكنولوجيا والابتكار، وجائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه، عن مشروعين؛ الأول «TouchVision»، الذي يستهدف تمكين الطلاب المكفوفين من التعلم والتفاعل مع الأجهزة الإلكترونية باستقلالية أكبر، من خلال جهاز يعتمد على أزرار برايل، مع التوجه إلى دمج شاشة برايل وتطبيق تعليمي.

أما المشروع الثاني «VUE»، فيقدم حلًا ذكيًا ومتكاملًا لإدارة مزارع الدواجن، باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، للمساعدة في تقليل الخسائر وتحسين إدارة المزارع، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود سعفان.

وفي مسار الأجهزة الطبية والرعاية الصحية، حصل فريق «Breaking Point» على المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه، عن مشروع «SWINGY»، وهو نظام ذكي لتقليب المرضى ومتابعة وضعياتهم، يستهدف المساعدة في الوقاية من قرح الفراش، وذلك تحت إشراف الدكتورة أسماء علي العوضي.

كما حصل فريق «BSA» على المركز الثالث في المسار نفسه، وجائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه، عن مشروع «Qadami»، وهو نعل ذكي مخصص لمرضى السكري، يراقب ضغط باطن القدم ودرجة حرارتها ونمط المشي، بهدف المساعدة في رصد العلامات المبكرة التي قد ترتبط بقرح القدم السكري، بما يدعم التدخل الوقائي. 

ويُقدم المشروع تحت إشراف الدكتور أسماء علي العوضي، فيما يشرف على الفريق الدكتور محمد معوض.

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