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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمطار غزيرة تضرب حلايب وشلاتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

يتابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، تطورات الحالة الجوية وتوقعات سقوط الأمطار على المحافظة، في ضوء تقارير معهد بحوث الموارد المائية، التي تشير إلى فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين، خلال الفترة من السبت 24 أكتوبر وحتى الاثنين 26 أكتوبر 2026.

أمطار غزيرة اليوم على حلايب وشلاتين

وتشير توقعات المعهد إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة، اليوم السبت، على جنوب الصحراء الشرقية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، خاصة منطقتي حلايب وشلاتين، إلى جانب أسوان وكوم أمبو، بالتزامن مع متابعة مستمرة للتغيرات الجوية.

خريطة الأمطار المتوقعة حتى الاثنين

ومن المتوقع، غدًا الأحد 25 أكتوبر، سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والغزيرة على جنوب شرق الصحراء الشرقية والسواحل الشرقية للبحر الأحمر، ومناطق حلايب وشلاتين وجنوب الوادي وبحيرة ناصر والأقصر وأسوان وكوم أمبو، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الصحراء الشرقية وجنوب سيناء.

وبحسب التقرير، تستمر فرص سقوط الأمطار يوم الاثنين 26 أكتوبر على جنوب الصحراء الشرقية، مع امتدادها إلى مناطق بوسط الصحراء، تشمل سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، بالإضافة إلى جنوب الوادي وأبو سمبل وأسوان.

كما تتضمن التوقعات فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أقصى الساحل الشمالي الغربي، خاصة مناطق السلوم ومطروح والمناطق المجاورة.

تكاثر السحب جنوب شرق البلاد

وفي آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، رُصد تكاثر للسحب جنوب شرق البلاد، يصاحبه احتمال سقوط أمطار متفاوتة الشدة، إلى جانب ظهور السحب المنخفضة على امتداد سلاسل جبال البحر الأحمر، وهو ما يستدعي استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

تحذيرات للمواطنين ومتابعة مستمرة للطوارئ

وناشدت محافظة البحر الأحمر المواطنين توخي الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، خاصة بالمناطق الجبلية والأودية، مع ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول، ومتابعة البيانات الرسمية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ويواصل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة متابعة تطورات الحالة الجوية والتحديثات الواردة بشأن فرص سقوط الأمطار، مع استمرار الرصد للتعامل مع أي مستجدات وفقًا للتقارير الرسمية.

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