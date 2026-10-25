بريطانيا في قبضة العاصفة بويلو.. رياح بسرعة 130 كيلومترًا وإلغاء فعاليات كبرى

اجتاحت رياح قوية إسكتلندا وأيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا خلال الليل مع وصول العاصفة بويلو إلى المملكة المتحدة.

العاصفة بويلو تضرب بريطانيا

كانت هذه ثاني عاصفة مُسماة في غضون يومين، بعد أن جلبت العاصفة أوستن رياحًا عاتية إلى أجزاء من المملكة المتحدة يوم الجمعة، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية أن سرعة الرياح بلغت 60-70 ميلاً في الساعة، ما أثر على المناطق الواقعة ضمن منطقة التحذير البرتقالية التي دخلت حيز التنفيذ الساعة التاسعة مساءً يوم السبت.

شمل التحذير إسكتلندا وأجزاء من أيرلندا الشمالية وأقصى شمال إنجلترا، حيث بلغت سرعة الرياح أكثر من 130 كيلومترًا في الساعة في المناطق الساحلية المكشوفة.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، ضربت رياح بلغت سرعتها 130 كيلومترًا في الساعة جزيرة تيري في جزر هبريدس الداخلية حوالي الساعة الرابعة صباحًا يوم الأحد.

ونصح مكتب الأرصاد الجوية السكان في المناطق المتضررة بتأمين الأشياء غير الثابتة في الحدائق والبقاء في منازلهم لأن العاصفة تشكل خطراً على الحياة بسبب الحطام المتطاير والأمواج العاتية.

وقال كبير المتنبئين الجويين في مكتب الأرصاد الجوية، جيسون كيلي: “ستؤثر العاصفة بويلو على المملكة المتحدة بأكملها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، مع هبوب أقوى الرياح وأكبر احتمال للاضطرابات في الشمال، وقد صدرت تحذيرات برتقالية في جميع أنحاء البر الرئيسي لإسكتلندا، وأجزاء من أيرلندا الشمالية، وأقصى شمال إنجلترا ، حيث من المتوقع هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلاً في الساعة على نطاق واسع، مع احتمال وصولها إلى 80 ميلاً في الساعة في المناطق الساحلية المكشوفة".

ستؤثر الرياح القوية أيضاً على أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، مع احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 - 95 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق.

وستشكل الأمطار الغزيرة خطراً إضافياً، لا سيما في الشمال، ما قد يؤدي إلى مزيد من التأثيرات، لذا، ينبغي على الناس الاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات، خاصة في حركة المرور وإمدادات الطاقة.

تم إلغاء العديد من الفعاليات في نهاية هذا الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت هيئة السياحة في ليفربول عن إلغاء فعالية "نهر النور"، التي تتضمن أعمالاً فنية مضيئة، "حرصاً على السلامة العامة"، كما تم إلغاء احتفالات ديوالي السنوية في ساحة لندن يوم الأحد بناءً على نصيحة خبراء الصحة والسلامة المستقلين.

أُغلقت قلعة إدنبرة يوم الأحد بسبب الرياح العاتية والطقس السيئ، كما أُغلقت ملكية دير فاونتينز في شمال يوركشاير لهذا اليوم، بعد إلغاء فعالية "النوافير تحت الأضواء الكاشفة" التي كانت مقررة مساء السبت.

شهدت شبكة السكك الحديدية اضطراباً ليلة السبت، وكان من المتوقع استمرار التأخيرات والإلغاءات حتى يوم الأحد.

تم إغلاق خط السكة الحديدية بين بريستون وبلاكبول الشمالية في لانكشاير بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات، بينما سقطت الأشجار على المسارات بالقرب من دومفريز في اسكتلندا.

نشرت شركة "نتورك ريل" صوراً لترامبولين أسفل قطار وسقيفة بجوار القضبان، وذكّرت الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من خطوط السكك الحديدية بضرورة تثبيت الأشياء في حدائقهم بإحكام.

كما تسببت الرياح القوية في تعطيل الرحلات الجوية، حيث تأخرت أو ألغيت مئات الرحلات في العديد من مطارات المملكة المتحدة وأيرلندا، بما في ذلك دبلن وهيثرو ومانشستر وإدنبرة وغلاسكو.

أصدرت وكالة البيئة 66 تنبيهاً لمناطق في جميع أنحاء إنجلترا حيث كان من المحتمل حدوث فيضانات بحلول الساعة 7 صباحاً يوم الأحد، بالإضافة إلى 10 تحذيرات تفيد بأن الفيضانات متوقعة.

وقالت شرطة كمبريا إنها تلقت عدداً من المكالمات خلال الليل بشأن فيضانات محلية وأشجار متساقطة تسد الطرق في جميع أنحاء المقاطعة، وحثت سائقي السيارات على القيادة بحذر بينما تعمل خدمات الطوارئ على إزالة العوائق.

يقع التحذير ضمن تحذيرات أوسع نطاقاً من الرياح الصفراء، والتي تغطي أجزاء من إنجلترا في الجنوب، بالإضافة إلى شمال ويلز وأيرلندا الشمالية بأكملها.

لا تزال مئات المنازل بدون كهرباء في جنوب غرب إنجلترا بعد أن ضربت العاصفة أوستن المنطقة يوم الجمعة، حيث جلبت رياحًا بلغت سرعتها 76 ميلاً في الساعة إلى مطار سانت ماري في جزر سيلي، و74 ميلاً في الساعة في أبيربورث في جنوب ويلز، و71 ميلاً في الساعة في كولدروس في كورنوال.