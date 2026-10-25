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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطران ملوي يسلم محافظ المنيا ألبوم صور افتتاح مسار العائلة المقدسة

محافظ المنيا مع مطران ملوي
محافظ المنيا مع مطران ملوي
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والوفد المرافق له وبحضور الدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب، لإهداء المحافظ ألبوم صور يوثق الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع السياحي لمسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر بمنطقة كوم ماريا بدير أبوحنس بمركز ملوي، إلى جانب الاحتفال باليوبيل الذهبي لإعادة تأسيس إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، بحضور وتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأعرب نيافة الأنبا ديمتريوس عن خالص الشكر لمحافظ المنيا، تقديرًا لجهوده ودعمه، واهتمامه بإنجاح الفعاليات التي تسهم في إبراز المكانة التاريخية والدينية للمحافظة، وتعزيز المقومات السياحية لمسار العائلة المقدسة، الذي يمثل أحد أبرز مسارات السياحة الدينية في مصر.

من جانبه، أعرب اللواء عماد كدواني عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدينية في دعم جهود التنمية والترويج للمقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها محافظة المنيا، بما يسهم في إبراز قيمتها الحضارية والتاريخية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدينية.

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