نجم القناة: تلقيت العديد من العروض وكنا الأقرب للفوز على الأهلي

أكد محمود حرشة، لاعب فريق القناة، تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية، سواء من أندية داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى تركيزه حاليًا مع فريقه في منافسات الدوري، كما تحدث عن مواجهة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب.

وقال حرشة، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر": "تلقيت العديد من العروض عن طريق وكيلي، ولكني أكرز حاليا مع فريقي، والحديث عن العروض يكون مع وكيلي وإدارة النادي".

وأضاف: "هناك عروض من مصر وخارج مصر، لكنني أركز مع القناة في الدوري".

وتابع: "أغلقنا صفحة التعادل مع الأهلي، وقدمنا مباراة كبيرة أمام نادٍ كبير، وكنا الأقرب للفوز، ولدينا مباراة صعبة أمام المقاولون العرب".