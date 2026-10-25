«الكاهن يبني ويجدد ويثبّت».. مؤتمر يجمع كهنة إيبارشيتي باريس والدول الإسكندنافية بفرنسا

استضافت كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمدينة درافي، مقر مطرانية باريس وشمالي فرنسا، مؤتمرًا جمع كهنة إيبارشيتي باريس وشمالي فرنسا والدول الإسكندنافية، تحت شعار «الكاهن يبني ويجدد ويثبّت»، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز الحياة الروحية للكهنة ودعم رسالتهم الرعوية في ظل تحديات العصر الحالي.

وشارك في المؤتمر، وألقى المحاضرات خلاله، أصحاب النيافة الأنبا دميان، مطران شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا مارك، أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا ديسقورس، أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

وتضمن المؤتمر، إلى جانب صلوات القداس الإلهي، مجموعة من اللقاءات والتعليمات الروحية، فضلًا عن مناقشات تناولت الخدمة الرعوية وأبرز التحديات التي تواجه الكاهن في العصر الحالي، وسبل تطوير العمل الرعوي بما يدعم رسالة الكنيسة ويعزز دور الكاهن في البناء الروحي وتثبيت أبناء الكنيسة في الإيمان.