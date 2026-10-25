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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشيخ خالد الجندي: قوة الجندي المصري في عزيمته وثباته وصبره

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قوة الإنسان الحقيقية لا تُقاس بالمظهر الجسدي أو حجم العضلات، وإنما بما يمتلكه من عزيمة وصبر وثبات وقدرة على تحمل الشدائد، مشيرًا إلى أن هذه المعاني تمثل أحد أسرار قوة الجندي المصري وتفوقه.

خالد الجندي: قوة الإنسان الحقيقية لا تُقاس بالمظهر

وأضاف خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الصحابة أن قيمة الإنسان لا تُقاس بمظهره الخارجي، مستشهدًا بقصة الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي كانت ساقاه دقيقتين، فضحك بعض الصحابة عندما رأوه يصعد إلى النخلة.

وأوضح الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن ابن مسعود، وقال: «أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أُحد»، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس قيمة الإنسان الحقيقية التي تتجاوز المظهر الجسدي إلى ما يحمله من إيمان وقوة داخلية.

واستشهد الجندي بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» (الأنفال: 65)، موضحًا أن الصبر والعزيمة والثبات من العوامل المهمة في مواجهة التحديات.

وربط الجندي هذه المعاني بما يتمتع به الجندي المصري من قوة وإرادة، مؤكدًا أن التفوق لا يعتمد على الإمكانات المادية وحدها، بل يرتبط أيضًا بقوة العزيمة والقدرة على الصمود والثبات في المواقف الصعبة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يمثل فرصة لاستحضار ما أظهره الجندي المصري من شجاعة وإصرار خلال المعركة، لافتًا إلى أن تاريخ الجيش المصري وما قدمه من تضحيات يعكس أهمية الروح المعنوية والإرادة في تحقيق الانتصارات.

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ خالد الجندي قوة الجندي المصري قوة الإنسان الحقيقية لا تُقاس بالمظهر

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