الزمالك: معتمد جمال وافق على انضمام مدرب عام اجنبي للجهاز الفني

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن موقف إدارة الزمالك من استمرار معتمد جمال في منصبه، وحقيقة الاستعانة بمدرب أجنبي.

وأكدت سهام، نقلًا عن مصدر بمجلس الإدارة، أن تغيير الجهاز الفني غير مطروح حاليًا، في ظل الأزمة المالية ورضا الإدارة عن النتائج التي يحققها الفريق.

وأضافت أن حسام الزناتي، المدير الرياضي المرتقب الإعلان عنه رسميًا، طرح فكرة التعاقد مع مدرب عام أجنبي لمعاونة معتمد جمال، وسط قبول مبدئي من الإدارة والمدير الفني، مع ترجيح التحرك في الملف خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد الفريق الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء الاربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد الفوز على الجيش الرواندي بالأمس بهدف دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدما سبق وفاز بنفس النتيجة في لقاء الذهاب، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.