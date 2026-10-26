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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طارق عبد العزيز يتساءل عن خطة بنك الاستثمار القومي لإدارة أصول بـ400 مليار جنيه في 2026

النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتوضيح صريح ومحدد حول جاهزية بنك الاستثمار القومي لإدارة الأصول التي آلت إليه، خاصة أن البنك تحصل خلال عام 2026 على أصول عينية بقيمة 400 مليار جنيه، متسائلا: هل لدى البنك خطط وتوجهات لاستثمار هذه الأصول؟

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، عضو مجلس الشيوخ، بشأن «دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة»، أن البنك، منذ إنشائه، كان يجب تقييمه ودراسة ما تم وما حدث من سلبيات في الإدارة والعمل والتمويل والمنح، وما قام به من إبرام اتفاقيات والحصول على أصول وتنازلات.

وتابع عبد العزيز أن بنك الاستثمار القومي لابد أن يضع خطة نستشرف بها المستقبل، بعدما آلت إليه ملكيات، سواء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالمليارات أو غيرها من الجهات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك العديد من الشركات المثقلة بالأعباء، مؤكدا ضرورة وجود خطط واضحة بشأن آليات عمل البنك.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ النائب طارق عبد العزيز بنك الاستثمار القومي الأصول طلب المناقشة العامة

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