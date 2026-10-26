السيد عبد العال: بنك الاستثمار القومي هو جزء من تراثنا وتاريخنا الوطني

أكد النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أن بنك الاستثمار القومي هو جزء من تراثنا وتاريخنا الوطني، ولعب دور مهم جدًا في فترات تاريخية سابقة، وحتى الآن في مشاريع زراعية وصناعية كثيرة.

و تابع عبدالعال: أن تبيعة بنك الاستثمار لوزارة التخطيط تجعله "تحت أمر الحكومة" وبتالي يُظلم عندما يتم تقييمه نهاية العام، حيث يتم تقييمه بمعايير البنوك العادية. وهناك قانون أنشئ حول سياسة الحكومة والشراكة مع القطاع الخاص، في الواقع العملي وجدنا هذه الشراكة هي "نقل أصول رابحة"، كما أن القطاع الخاص يدخل على المشروع المنشأ بالأساس وليس إنشاء جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، لمناقشة دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة".

وأكد رئيس حزب التجمع: "احنا مش مستعدين إننا نخسر بنك الاستثمار القومي، ولا بنك القاهرة، ولا بنك مصر ولا الأهلي، فهذه بنوك فيها مدخرات ومعاشات واستثمارات الناس.

كما أشار في كلمته إلى: إننا لدينا قانون للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومبادرات شبابية تنشأ في ظل ذلك، وبالتالي هنا فالقطاع الخاص عندما يكوم لديه ربح يقوم بعمل مشروعات صغيرة، والسؤال هنا: القطاع الخاص نفسه ماذا فعل مع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟.