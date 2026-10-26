قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوتيريش: الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي
وزير التعليم: زيادات أجور المعلمين من أكبر الزيادات وستصل ل 15 ألف جنيه
يناير يفتح باب الرحيل والاحتراف العربي.. هل اقتربت علاقة الزمالك مع أحمد فتوح من خط النهاية؟
378 فرصة عمل جديدة بالقليوبية.. رواتب تصل لـ13 ألف جنيه في 3 شركات كبرى
حدث تاريخي في لندن لأول مرة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2026 الليلة
تعاون بين الكهرباء وEDRA العالمية في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية
وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه
اكتمال النصاب القانوني لـ الجمعية العمومية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
وزير التعليم : معلمو مصر أبطال يعملون في ظروف صعبة "واحنا في ضهرهم"
وزير الخارجية: لا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية
بدء مؤتمر وزيرا التعليم والمالية لإعلان تنفيذ تكليفات الرئيس بمنتدى مصر
بعد قليل .. مؤتمر صحفي لوزيري التعليم والمالية لإعلان توصيات منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السيد عبد العال: بنك الاستثمار القومي هو جزء من تراثنا وتاريخنا الوطني

النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ
النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أن بنك الاستثمار القومي هو جزء من تراثنا وتاريخنا الوطني، ولعب دور مهم جدًا في فترات تاريخية سابقة، وحتى الآن في مشاريع زراعية وصناعية كثيرة.

و تابع  عبدالعال: أن تبيعة بنك الاستثمار لوزارة التخطيط تجعله "تحت أمر الحكومة" وبتالي يُظلم عندما يتم تقييمه نهاية العام، حيث يتم تقييمه بمعايير البنوك العادية. وهناك قانون أنشئ حول سياسة الحكومة والشراكة مع القطاع الخاص، في الواقع العملي وجدنا هذه الشراكة هي "نقل أصول رابحة"، كما أن القطاع الخاص يدخل على المشروع المنشأ بالأساس وليس إنشاء جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، لمناقشة دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة".

وأكد رئيس حزب التجمع: "احنا مش مستعدين إننا نخسر بنك الاستثمار القومي، ولا بنك القاهرة، ولا بنك مصر ولا الأهلي، فهذه بنوك فيها مدخرات ومعاشات واستثمارات الناس.

كما أشار في كلمته إلى: إننا لدينا قانون للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومبادرات شبابية تنشأ في ظل ذلك، وبالتالي هنا فالقطاع الخاص عندما يكوم لديه ربح يقوم بعمل مشروعات صغيرة، والسؤال هنا: القطاع الخاص نفسه ماذا فعل مع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟.

النائب السيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ بنك الاستثمار القومي وزارة التخطيط الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

آخر وقت لصلاة العشاء

ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل

صاحبه ترند بحبك يا هضبة

أنا قد أبوكي.. معجبة عمرو دياب: حبي للهضبة عفوي

ترشيحاتنا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

الكرة الذهبية

ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية.. ورونالدو يطارده في قائمة أساطير الجائزة

يونس إبراهيم

خاص | منتخب مصر يستهدف ضم يونس إبراهيم لاعب برايتون الإنجليزي في معسكر مارس

بالصور

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد