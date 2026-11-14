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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رجال ونساء .. مكملات أوميجا-3 تساعد على خفض ضغط الدم خلال 3 أشهر

ضغط الدم
ضغط الدم
هاجر هانئ

أفاد باحثون في مركز "سانتا ماريا دي لا سالود" الطبي في بوينس آيرس بالأرجنتين، في دورية "نيوترينتس" (Nutrients)، بأن تناول مكملات زيت السمك الغنية بـ أوميجا-3 يومياً أدى إلى خفض ضغط الدم على مدى ثلاثة أشهر. شملت الدراسة رجالاً ونساءً تتراوح أعمارهم بين 21 و70 عاماً، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم واضطراب في مستويات الكوليسترول؛ وقد تبين أن هذه المكملات لم تؤثر على مستويات الكوليسترول لديهم.

لماذا يُعد هذا مهماً؟


يُعتبر ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسياً للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وفي المملكة المتحدة، يعاني نحو 16 مليون بالغ من ارتفاع ضغط الدم، منهم حوالي خمسة ملايين شخص لا يدركون إصابتهم به. وتشير هذه النتائج إلى إمكانية أن تلعب مكملات أوميغا-3 دوراً مساعداً، رغم أن الباحثين يؤكدون الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات قبل تقديم أي توصيات على نطاق أوسع.


تناول المشاركون كبسولتين يومياً من مكملات أوميغا-3 ذات الجودة الدوائية. ويعتقد الباحثون أن أوميغا-3 يعمل على خفض ضغط الدم من خلال إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، وتقليل الالتهاب في الجسم. وقد لوحظت هذه الفائدة حتى لدى المشاركين الذين كانوا يتناولون بالفعل أدوية لهذه الحالات. وفي هذا السياق، دعا خبراء - أُشير إليهم في التقارير - إلى توخي الحذر، موضحين أن الكمية الموصى بها في المملكة المتحدة، وهي 450 ملليغراماً يومياً من حمضي "إي بي إيه" (EPA) و"دي إتش إيه" (DHA)، تختلف عن الجرعة العلاجية.

تأثير الأوميجا 3 على القلب والأوعية الدموية
 

سياق التغذية


تُضيف هذه النتائج أبعاداً جديدة للأبحاث السابقة حول تأثير أحماض "أوميغا-3" على الوظائف الوعائية، حيث تقدم أدلة سريرية -استمرت لمدة ثلاثة أشهر- حول تأثير زيت السمك على ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية. ويبقى مدى استمرارية هذا التأثير على نطاق أوسع ولفترات زمنية أطول مسألة مفتوحة تتطلب إجراء تجارب مستقبلية.

ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لضغط الدم ألا يغيروا خطتهم العلاجية بناءً على هذه الدراسة وحدها؛ إذ لوحظت الفائدة فقط لدى المشاركين الذين كانوا يتلقون علاجاً دوائياً بالفعل. كما يجب على أي شخص يفكر في تناول مكملات زيت السمك استشارة الطبيب أولاً، نظراً لأن هذه التجربة اعتمدت على جرعات ذات جودة دوائية (طبية)، وليس على المنتجات المتاحة تجارياً دون وصفة طبية.

خلاصة القول
تُعد هذه التجربة السريرية واعدة، لكنها لا تعني أن زيت السمك يمكن أن يحل محل الأدوية الموصوفة لعلاج ضغط الدم. لذا، ينبغي على المصابين بارتفاع ضغط الدم الاستمرار في مراقبة قراءات ضغط الدم لديهم، والالتزام بتوجيهات الطبيب المعالج.

أوميجا 3 خفض ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم الكوليسترول المكملات أمراض القلب السكتات الدماغية الأوعية الدموية زيت السمك

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