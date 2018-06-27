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كأس العالم

شوبير يكشف موقف طارق حامد وعلي جبر النهائي من التوقيع للزمالك .. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 11:36 م
طارق حامد وعلى جبر
طارق حامد وعلى جبر
محمد رشاد
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن النادي الذي تعاقد مع طارق حامد وعلي جبر لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عقب العودة من خوض نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وقال «شوبير» خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»: " طارق حامد وقع لنادي الأهرام "الاسيوطي" وقبض مقدم العقد ، ولن يلعب فى نادي الزمالك مرة أخرى ، كذلك الحال علي جبر الذي وقع أيضا لنادي الأهرام ".

وكان مرتضى منصور اليوم الأربعاء قد طالب طارق حامد باعطاء نادي الزمالك النسختين الخاصة بتوقيع اللاعب الى نادي الزمالك وكشف حقيقة رغبته بعدم اللعب لنادي الزمالك مرة أخرى.

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