الكشف المجاني على 1881 حالة بقافلة طبية بقرية الفرايحه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الفرايحه بمركز أولاد صقر وتوقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1881 حالة مرضية وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانًا وذلك ضمن الخطة الشاملة لتنفيذ سلسلة القوافل الطبية والعلاجية المجانية بنطاق دائرة المحافظة.





وأكد المحافظ علي ضرورة الإهتمام بتقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة للمرضى غير القادرين علي تحمل نفقات العلاج وتنفيذ القوافل الطبية المجانية خاصة في المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية.





من جانبه فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه بناء علي تعليمات محافظ الشرقية بالاهتمام بتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين و خطة وزارة الصحة الشاملة لتنفيذ قوافل طبية مجانية تجوب أرجاء المحافظة والوصول للمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية تم تنفيذ تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الفرايحه مركز أولاد صقر وتوقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1881 حالة مرضية وتم صرف العلاج اللازم لهم.



