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محافظات

الكشف المجاني على 1881 حالة بقافلة طبية بقرية الفرايحه بالشرقية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الفرايحه بمركز أولاد صقر وتوقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1881 حالة مرضية وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانًا وذلك ضمن الخطة الشاملة لتنفيذ سلسلة القوافل الطبية والعلاجية المجانية بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد المحافظ علي ضرورة الإهتمام بتقديم الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة للمرضى غير القادرين علي تحمل نفقات العلاج وتنفيذ القوافل الطبية المجانية خاصة في المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية.

من جانبه فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه بناء علي تعليمات محافظ الشرقية بالاهتمام بتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين و خطة وزارة الصحة الشاملة لتنفيذ قوافل طبية مجانية تجوب أرجاء المحافظة والوصول للمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية تم تنفيذ تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية الفرايحه مركز أولاد صقر وتوقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1881 حالة مرضية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة شملت ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين بالأمراض وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلي التخصصات الطبية المختلفة حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد 106 حالة جراحة ، 473 أطفال ،، 224 باطنة ، 62 نساء ، 225 جلدية ، 302 عظام ، 192 قلب، 8 حالات أشعة موجات صوتية ،101 تنظيم أسرة، بالإضافة إلي إجراء التحاليل المعملية اللازمة لعدد 105 حالات مقسمة إلي تحليل 50 عينة طفيليات و55 عينة دم كما تم إجراء 83 حالة رسم قلب وذلك بمشاركة إخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 11 حالة لمستشفى أولاد صقر المركزي لاستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

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