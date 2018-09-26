ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موريتانيا تغلق جامعة تابعة للإخوان في نواكشوط

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:02 م
جامعة عبد الله بن
جامعة عبد الله بن ياسين الخاصة
أ ش أ
قررت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، إغلاق جامعة في نواكشوط، تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأبلغ مصدر في وزارة التعليم العالي بنواكشوط، مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن القرار صدر بسحب ترخيص جامعة عبد الله بن ياسين الخاصة التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

ويأتي سحب ترخيص الجامعة بعد أيام من إغلاق مركز تكوين العلماء الإخواني.

وكان الرئيس الموريتاني قد أكد يوم الجمعة الماضي أن بلاده لن تسمح بتوظيف الدين واحتكاره، مؤكدا أن بلاده ليست دولة علمانية ولن تكون، ولن نقبل أبدا توظيف الدين لصالح طرف سياسي.

ولم يستبعد الرئيس الموريتاني اتخاذ إجراءات ضد حزب "تواصل الإخوان" عضو التنظيم العالمي للإخوان، معبرا عن رفضه لاستمرار السماح لمجموعة معينة باستغلال الدين لصالحها.

ترشيحاتنا

نجما بيراميدز ينتقلان للدوري السعودي .. تعرف على التفاصيل

رانيا محمود ياسين : لم أقلق من مناقشة قضية الإلحاد فى نصيبي وقسمتك

نيكي هيلي: خطاب ترامب فى الأمم المتحدة أسيء تفسيره

عرض أغلى حذاء نسائي في العالم للبيع مقابل 17 مليون دولار .. فيديو

السعودية تمنع الوافدين من حمل 17 أداة.. والغرامة تصل إلى ألف ريال

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

الأهلي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة

اتحاد الكرة يتلقى خطابات من 3 أندية سعودية

في ذكرى ثورة اليمن.. كواليس مطاردة أهالي تعز لـ صلاح منصور لقتله

قليل الأصل عندما يدمن .. عبير تحملت شلل زوجها فكانت نهايتها الانتحار.. صور

ميدو يوجه صدمة قوية لمحمد صلاح

زوجة الفيشاوى تثير الجدل بسبب تاتوه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

تأجيل محاكمة مرسي و25 من الإخوان فى اقتحام الحدود لـ 10 أكتوبر .. صور

فيديو

استجابة للأهالي.. تطهير شارع مجمع المدارس ببشتيل.. فيديو
فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء
هروب الأطفال من المدرسة.. كيفية علاج هذه المشكلة نهائيا
الكهرباء: الطاقة النووية ستدخل تكنولوجيا جديدة لمصر .. فيديو
في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟