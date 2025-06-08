إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان ومصنع طوب مهجور بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بشونة كتان مجاورة لأحد مصانع الطوب إثر ارتفاع درجة الحرارة وتم الدفع ب8 سيارات مطافئ وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة بين قريتي شبرا اليمن وميت بدر حلاوة .

حريق هائل شونة كتان



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع حريق هائل بشونة كتان ومصنع طوب بنطاق قرية شبرا اليمن بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب8 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق والذي أسفر عن احتراف أطنان من محصول الكتان دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الخسائر



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.