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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الصور الكاملة لحفل هشام عباس على مسرح البالون

حفل هشام عباس
حفل هشام عباس
قسم الفن

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفل عيد الأضحى المبارك والذي قام بإحيائه الفنان هشام عباس على مسرح البالون.

يأتي حفل عيد الأضحى في ظل توجيهات  وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

حفل هشام عباس 
حفل هشام عباس 

حضر الحفل المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة والدكتور خالد عبدالجليل والمايسترو الكبير سليم سحاب ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وألقى كلمة رحب خلالها بالسادة الضيوف وقال : أتقدم بخالص التهاني للأمة الإسلامية بوجه خاص والشعب المصري بوجه عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

حفل هشام عباس 
حفل هشام عباس 

ثم بدأ الحفل بالفصل الأول والذي من خلاله تم تقديم المسرحية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠.

مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ من استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية للمصمم محمد القذافي، فرقة بورسعيد للفنون الشعبية للمصمم محمد أبو صالح .

فكرة مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مستوحاة من أعمال الثمانينات والتسعينيات التي أثرت في أجيال كثيرة وهي  فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم.

وبدأ الفصل الثاني من الحفل حيث صعد الفنان  هشام عباس وقدم مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.

حفلات البيت الفني للفنون الشعبية

من ناحية أخرى يستقبل اليوم مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية حفل النجم لؤي ضمن إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بعيد الأضحى المبارك.

وتقدم فرقتا رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات خلال حفل عيد الأضحى بمسرح محمد عبدالوهاب.

حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية استعراضات "الاقصر بلدنا، الإسكندراني" وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية إستعراضات "البمبوطي، المجوز" وتقدم الفنانة ندى بهجت بمشاركة الفرقة القومية إستعراض الدنيا ربيع.

هشام عباس مسرح البالون عيد الأضحى تامر عبدالمنعم خالد عبدالجليل وزارة الثقافة

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