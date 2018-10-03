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ديني

أمين الفتوى: الخاطب ليس له حكم أو تحكم على خطيبته..فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:46 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء من متصل يقول "إنه أخبر خطيبته ألا تذهب لفرح ما وذهبت ويريد فسخ خطبته لعدم سماعها كلامه.

أجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية" الناس" أنه لايجوز لمثل هذه المواقف البسيطة أن يحطم الإنسان قلبه، وقلب من يحب ويفسخ العلاقات التي دخل بها البيوت، لأنها لازالت في سلطان أبوها في فترة الخطوبة.

وأضاف": مادام الفتاة في بيت أبيها لاسلطان عليها، وبالمحبة كل الأمور تسير، والنبي قال إذا ظننت فلا تحقق وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تظلمها وتظلم نفسك.

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