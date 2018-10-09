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منوعات

احترس.. رسالة تخترق حسابك في WhatsApp

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:54 ص
صدى البلد
كريم جمال
توصلت مجموعة من القراصنة إلى طريقة خبيثة لاختراق حسابات مستخدمي تطبيق المراسلات الأشهر فى العالم WhatsApp، والسيطرة عليها الحسابات تماما.

وبحسب سكاى نيوز، تعتمد الثغرة على الحماية الخاصة بصندوق البريد الصوتي الخاص بـ WhatsApp، لدرجة أن هناك دول عديدة حذرت عبر سلطات الأمن الإلكتروني الملايين من أجل اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.

ويثبت القراصنة تطبيق واتساب جديد باستخدام رقم هاتف الضحية في وقت يكون فيه المستخدمون نائمون أو لا يستخدمون هواتفهم، ويرسل التطبيق رمز التفعيل المكون من 6 خانات إلى رقم هاتف المستخدم، أو من خلال مكالمة صوتية وبما أن أصحاب الرقم لا يستخدمون هاتفهم في ذلك الوقت، فإن رمز التفعيل يصل كرسالة صوتية إلى البريد الصوتي الخاص بالمستخدم، وهنا الخطورة، حيث تتيح كثير من شركات الاتصالات رقم عام يتصل به المستخدم للاستماع إلى الرسائل الصوتية، وفي كثير من الأحوال يبقى المستخدمون على رمز حماية صندوق البريد بشكل افتراضي يكون عادة 0000 أو 1234، وبالتالى الاستماع إلى الرسالة النصية التي تحوي رمز التفعيل، واستخدام الرمز في السيطرة على حساب واتساب للشخص الضحية، وبعد تفعيل خيار الحماية الثنائية Two-Step Verification، لن يتمكن صاحب الحساب الأصلي غير قادر على استعادة حسابه مرةً أخري.

وأوضحت انه للحيلولة دون حدوث ذلك الأمر؛ يجب على كل مستخدم تفعيل خيار الحماية الثنائية Two-Step Verification فورا، من قائمة الإعدادات ثم اختيار الحساب Account.

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