موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند.. تقرر إقامة مباراة مصر وسوازيلاند يوم الجمعة المقبل في استاد السلام، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند.. ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد السلام، وسط حضور جماهيري، حيث استقرت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف مشجع للمباراة.



موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة.. وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات BeIN Sports المشفرة، حيث انها تحصل على بث التصفيات بشكل حصري في الشرق الأوسط.