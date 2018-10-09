ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
نور عادل
موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند.. تقرر إقامة مباراة مصر وسوازيلاند يوم الجمعة المقبل في استاد السلام، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند.. ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد السلام، وسط حضور جماهيري، حيث استقرت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف مشجع للمباراة.

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة.. وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات BeIN Sports المشفرة، حيث انها تحصل على بث التصفيات بشكل حصري في الشرق الأوسط.

ترشيحاتنا

نانسي عجرم: هكذا أتعامل مع معاكسات الرجال

اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور

عادل العدوي: روسيا كانت أول الرافضين لحرب أكتوبر .. فيديو

رئيس الفلبين لشعبه: لا تخشوا الاقتراب مني لن أعديكم

لأول مرة أسير بزى الجيش الإسرائيلي.. صور

الأسد يصدر عفوا عاما عن الفارين من الجيش السوري

المسماري: هشام عشماوي كان يمثل تهديدا حقيقيا للأمن بالمنطقة العربية ..فيديو

اسعار السجائر الاجنبي اليوم

حبس سيدة هربت عائلة عراقية داخل أكياس شطة

مقتل 10 عناصر إرهابية فى تبادل لإطلاق نار مع الشرطة فى العريش

نظام تخسيس سريع لنسف الدهون في 14 يوما

مصر للطيران: تخفيضات 30% على 17 مدينة أفريقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أراضي الدولة: إزالة تعديات على 32 ألف فدان ومليون و300 ألف متر بالمحافظات

الصحة: زيادة عدد الأطباء في نقاط مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

محافظ بورسعيد يبحث مع وزيرة الصحة آخر مستجدات مبادرة القضاء على فيروس سي

مشروع ترميم متكامل لـ سبيل وكتاب أم محمد علي برمسيس.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات جريئة وغير تقليدية لـ بيلا حديد

فيديو

عادل العدوي: خضنا حرب أكتوبر بأدنى الإمكانيات..فيديو
المشاط توضح تفاصيل التحالف الجديد للترويج للسياحة المصرية .. فيديو
عادل العدوي: نظرة العالم لمصر تغيرت بعد انتصار أكتوبر..فيديو
عادل العدوي: روسيا كانت أول الرافضين لحرب أكتوبر .. فيديو
تعرف على أعضاء المجلس الاستشاري لـ مشروع نيوم العملاق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟