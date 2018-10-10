أزمة كبرى تهدد مباراة وفاق سطيف مع الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق وفاق سطيف الجزائري، أزمة من العيار الثقيل، قبل مواجهة الأهلي يوم 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ووفقًا لصحيفة "النهار" الجزائرية فإن فريق وفاق سطيف مهدد بتغيير ملعبه (8 مايو) في مواجهة الأهلي، بسبب أزمتة مع شركة الكهرباء، وتأخر دفع المستحقات المقدرة بأكثر من مليار و600 مليون.



وأوضحت الصحيفة الجزائرية، أن شركة الكهرباء يوم 2 أكتوبر الشهر الجاري، منحت وفاق سطيف، مهلة 15 يومًا قبل قطع الكهرباء عن الملعب، ومن المقرر أن تنتهي المهلة يوم 18 من الشهر ذاته.



وكان الأهلي تغلب على وفاق سطيف، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإنتاج الحربي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.