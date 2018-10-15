أول تعليق للاتحاد الأوروبي على فتح السعودية تحقيقا حول اختفاء خاشقجي

علق الاتحاد الأوروبي على واقعة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، معربا عن رغبته فى إجراء تحقيقات شفافة من قبل المملكة تتعاون فيها تركيا من أجل كشف غموض الواقعة التي أثارت جدلا عالميا



وقالت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، اليوم الاثنين، وفق بيان صدر قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، إن بروكسل تتوقع إجراء السعودية تحقيقا شفافا، وأن تتعاون تركيا معها لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي منذ 2 أكتوبر الجاري أثناء توجهه لإنهاء أوراق زواجه في قنصلية السعودية في إسطنبول.



وأضافت أن «قضية خاشقجي مدرجة على جدول النقاشات بالاجتماع».



يأتي بيان الاتحاد الأوروبي بعد إعلان السعودية بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر النائب العام في المملكة بإجراء تحقيق في قضية الصحفي خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.



وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا أمس بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفقا خلاله على تشكيل فريق تحقيق مشترك.