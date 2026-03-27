هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم
استطلاع: أغلبية الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب بشأن التصعيد ضد إيران
اكتمال عقد نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.. موعد مباريات الحسم
لاعب سوبر.. نجم الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية
الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا
سولاف فواخرجي تكشف حقيقة تقديم شخصية أسماء الأسد فى عمل فني
اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟
رحيل كامويش عن الأهلي قبل نهاية الموسم
حزب الله يعلن استهداف مواقع لجيش الاحتلال شمال إسرائيل وجنوب لبنان
قبل جلسة محاكمتها.. ننشر صورة المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل
إنجاز مصري جديد.. نشر بحث علمي مهم في مجلة Science العالمية
سولاف فواخرجي تكشف حقيقة تقديم شخصية أسماء الأسد فى عمل فني

تقى الجيزاوي

نفت الفنانة سولاف فواخرجي جميع الاخبار التى انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن تجسيدها شخصية اسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد فى عمل درامي منتظر .

وكتبت منشور عبر حسابها الرسمى بموقع فيسبوك: “كل يوم والتاني بيطلع خبر او تصريح عني، لا علم ليه به لا من قريب ولا من بعيد، وبتفاجأ فيه متلي متل الناس، وطبعا حسب الثقافة السوشلية السائدة بيكون في فئة جاهزة للشتيمة من قبل مايقروا حتى ، والسكاكين جاهزة للأذى النفسي اللي بيعملهم حالة من الانتصار والنشوة اللي فعلا ماعم اقدر افهمها ولا حللها وخصوصا اني بعيدة بالعموم عند هاد المحيط والكل بيعرفني وأنأى بنفسي عنه تماما وبترفع عن الرد عن الأذى واللي كتر فجأة ولأسباب معروفة ! ولكن للاسف البعض فهم عدم ردي غلط وترفعي خلاهم يستبيحوا الكذب والتلفيق والأذى والطعن".

واضافت سولاف: "هناك صفحات فنية كثيرة ومنها صفحات لقنوات تلفزيونية معروفة تلفق وتنشر اخبار كاذبة عني بغية الأرباح أو بغية التحريض، لكني لم أعرها يوماً اهتماماً زائداً وتمر أمامي بسرعة كإعلانات لاتهمني. وهناك أيضا بعض "الاعلاميين" والذين أصبح اسمي في أسئلتهم وحواراتهم قاسماً مشتركاً ضرورياً و دسماً لا يحلو اللقاء الا به، حتى لو كان الهدف منه تناولي بشكل سلبي. وأيضا هؤلاء لايشكلون لي هاجساً ولا أمنحهم وقتاً".

سولاف فواخرجي اسماء الأسد اعمال سولاف فواخرجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

أسعار البنزين والسولار اليوم 26 مارس 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26 مارس 2026 في مصر

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

البحر الأحمر.. بدء تطوير منطقة خور رحمي وتوفير بدائل سكنية متميزة

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتأكد من جاهزية البرابخ لمواجهة التقلبات الجوية برأس غارب

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

كشف اسرار الموساد

اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة"

الإعلامية عفاف الهلاوي

تكريم الرئيس يعيد ماما عفاف للواجهة .. قصة إنسانية وراء أشهر مذيعة أطفال في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد