سولاف فواخرجي تكشف حقيقة تقديم شخصية أسماء الأسد فى عمل فني

نفت الفنانة سولاف فواخرجي جميع الاخبار التى انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن تجسيدها شخصية اسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد فى عمل درامي منتظر .

وكتبت منشور عبر حسابها الرسمى بموقع فيسبوك: “كل يوم والتاني بيطلع خبر او تصريح عني، لا علم ليه به لا من قريب ولا من بعيد، وبتفاجأ فيه متلي متل الناس، وطبعا حسب الثقافة السوشلية السائدة بيكون في فئة جاهزة للشتيمة من قبل مايقروا حتى ، والسكاكين جاهزة للأذى النفسي اللي بيعملهم حالة من الانتصار والنشوة اللي فعلا ماعم اقدر افهمها ولا حللها وخصوصا اني بعيدة بالعموم عند هاد المحيط والكل بيعرفني وأنأى بنفسي عنه تماما وبترفع عن الرد عن الأذى واللي كتر فجأة ولأسباب معروفة ! ولكن للاسف البعض فهم عدم ردي غلط وترفعي خلاهم يستبيحوا الكذب والتلفيق والأذى والطعن".

واضافت سولاف: "هناك صفحات فنية كثيرة ومنها صفحات لقنوات تلفزيونية معروفة تلفق وتنشر اخبار كاذبة عني بغية الأرباح أو بغية التحريض، لكني لم أعرها يوماً اهتماماً زائداً وتمر أمامي بسرعة كإعلانات لاتهمني. وهناك أيضا بعض "الاعلاميين" والذين أصبح اسمي في أسئلتهم وحواراتهم قاسماً مشتركاً ضرورياً و دسماً لا يحلو اللقاء الا به، حتى لو كان الهدف منه تناولي بشكل سلبي. وأيضا هؤلاء لايشكلون لي هاجساً ولا أمنحهم وقتاً".