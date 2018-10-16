قنبلة موقوتة.. جوازات السفر الذهبية تهدد أمن واستقرار أوروبا

ظهرت أزمة جديدة تهدد أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي بسبب جوازات السفر الذهبية، التى حذرت منها مفوضية الاتحاد الأوروبي لما قد تشكله من خطر بعد سماح الدول ببيع الجنسية والإقامة للأفراد.



وحذرت فيرا جوروفا عضو المفوضية عن التشيك من انعدام العدالة فى السماح لهؤلاء الأشخاص بأن يصبحوا أوروبيين فقط لامتلاكهم المال، وجاءت كل من مالطا وقبرص في صدارة القائمة السوداء لـ 21 دولة تعمل على بيع جوازات السفر، حيث باعت الدولتان الجنسية لمئات الأفراد من روسيا والصين والشرق الأوسط.



وأضافت جوروفا أن الخطر لا يقع فقط على الدول التى تبيع الجنسية بل يقع على أوروبا بالكامل جراء عدم شرعية هذه القرارات، واستشهدت بعدم رضا الاستخبارات البريطانية عن الأمر، الذي يسهل الدخول إلى فضاء اوروبا، وعلقت بأن الأمر ليس مصدر قلق بالنسبة للمفوضية فقط، بل على الجميع.



واستشهدت فيرا بمقتل الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزياجورافا أمام منزلها بعد انفجار سيارة مفخخة في 16 أكتوبر 2017، بعدما كشفت عمليات الفساد فى مالطا، والتى كان من ضمنها قائمة دول الكاريبي الرائدة فى مشروع بيع الجنسية، بالتعاون مع 18 مؤسسة إخبارية من 15 دولة، بالحصول على الجنسية مقابل مساهمة بمبلغ 650.000 يورو في صندوق تنمية البلاد وشراء أو تأجير العقارات، واستثمارات بقيمة 150.000 يورو على الأقل في السندات الحكومية مقابل شراء الجنسية، وبلغت الأرباح من الأزمة حتى الآن 19 مليون يورو.