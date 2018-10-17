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محافظات

المنيا تسترد 1850 فدانا بمركز بني مزار ضمن حملات حق الشعب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
أيمن رياض
قال اللواء حسين قاسم محافظ المنيا، إنه تم استرداد 1850 فدانا بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز بني مزار، وذلك ضمن استكمال أعمال الموجة الحادية عشر من حملات استرداد أراضي أملاك الدولة ( حق الشعب)، لاستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها بالظهير الصحراوي الشرقي.

أشاد المحافظ بجهود إدارة الأملاك والوحدات المحلية ومركز المعلومات والوحدة الفنية الهندسية وكافة القطاعات والإدارات التي تشارك في تنفيذ الموجه الحادية عشر باسترداد أراضي الدولة، مؤكدا عدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل قوه للمتعدين على الأراضي بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة لاستعادة الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها بما يضمن نفاذ القانون.

وطالب المحافظ الجهات القائمة على تنفيذ الموجة الحادية عشر من حملات استرداد أملاك الدولة بتنفيذ خطة إزالة التعديات وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة برئاسة السكرتير العام والمتابعة المستمرة مع مجموعة عمل إدارة الأزمة بكل مركز والتي يمثل فيها الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدي عليها.

وكانت محافظة المنيا قد نجحت خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر الجاري في إزالة 618 حالة تعدي منها 526 حالة تعديات مباني بمساحة 209601.5 م2 و 92 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 8673 فدان و9 قيراط و6 أسهم بفارق 469 حالة عن المستهدفة والتي قدرت بـ149 حالة .
المنيا تسترد 1850 فدانا بمركز بني مزار ضمن حملات حق الشعب
المنيا تسترد 1850 فدانا بمركز بني مزار ضمن حملات حق الشعب
المنيا تسترد 1850 فدانا بمركز بني مزار ضمن حملات حق الشعب

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