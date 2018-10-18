حزب الحركة الوطنية يعقد مؤتمره العام.. 26 أكتوبر

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، عقد المؤتمر العام للحزب يوم الجمعة الموافق 26 أكتوبر لعام 2018، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.





وكانت الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية عقدت اجتماعًا خلال الفترة الماضية، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية بالانابة والدكتور احمد الضبع الامين العام للحزب، حيث قررا الاجتماع تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات وستكون اللجنة برئاسة الأمين العام الدكتور أحمد الضبع وعضوية الأمين العام المساعد هشام الهرم وأمين التنظيم عبد الجواد أبو هشيمة، وأمين الشباب محمد عزمي وأمين عام القاهرة وعضو الامانة العامة عبدالاله عبد الحميد، أمين الإعلام، والمتحدث الرسمي للحزب خالد العوامي وأمينة المرأة نجلاء هلال.



