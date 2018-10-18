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حزب الحركة الوطنية يعقد مؤتمره العام.. 26 أكتوبر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:33 ص
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية يعقد مؤتمره العام.. 26 أكتوبر
ماجدة بدوي
أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، عقد المؤتمر العام للحزب يوم الجمعة الموافق 26 أكتوبر لعام 2018، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكانت الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية عقدت اجتماعًا خلال الفترة الماضية، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية بالانابة والدكتور احمد الضبع الامين العام للحزب، حيث قررا الاجتماع تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات وستكون اللجنة برئاسة الأمين العام الدكتور أحمد الضبع وعضوية الأمين العام المساعد هشام الهرم وأمين التنظيم عبد الجواد أبو هشيمة، وأمين الشباب محمد عزمي وأمين عام القاهرة وعضو الامانة العامة عبدالاله عبد الحميد، أمين الإعلام، والمتحدث الرسمي للحزب خالد العوامي وأمينة المرأة نجلاء هلال.

كما أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح الترشح على رئاسة حزب الحركة الوطنية في 25 أكتوبر، ويشترط في المترشح أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون عضوًا بالحزب ومسددًا للاشتراك السنوي حتى عام 2018، وأن يكون مضى على عضويته 6 أشهر، وان يحصل المترشح على تزكية 20% من أعضاء المؤتمر.

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