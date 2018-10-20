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رياضة

صحف إسبانيا: مدريد يقترب من تحطيم أسوأ سجل تهديفي.. وبرشلونة يركز على الصدارة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
تحدثت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم، عن كبار إسبانيا، ناديي ريال مدريد وبرشلونة، قبل انطلاق الجولة التاسعة من بطولة الليجا.

وقالت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد على غلافها: "ينوي ريال مدريد أن يعود للتسجيل وإلى طريق الفوز مع عودة إيسكو، ومارسيلو، وبيل، وبنزيما لقائمة الفريق"، منوهة بأن الفريق على بعد 55 دقيقة، لتحقيق أسوأ سجل تهديفي في تاريخ النادي.

وعنونت صحيفة "آس" الإسبانية، تقديمها للمباراة قائلة: "عودة إيسكو، مارسيلو، وبيل، وبنزيما".. لوبيتيجي: "أنا لا أهتم بالشائعات حول إقالتي من تدريب الفريق، لأنها لا تساعدنا على الفوز".

وجاءت عناوين صحيفة "سبورت" الكتالونية كالتالي: "برشلونة يريد إيقاف سلسلة الأربع مباريات بدون فوز، ليستعيد صدارة الدوري - فالفيردي يعود للإعتماد على المدرسة باستدعاء المدافع تشومي، ويترك مالكوم خارج القائمة المستدعاة للمباراة، مما يزيد من غموض مستقبله -البارسا ينفي إمكانية عودة نيمار للفريق".

فيما عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "عملية الصدارة" -البارسا يحتاج للفوز على إشبيلية لاستعادة الصدارة في الليجا - مع لاعب المدرسة تشومي ومرة أخرى بدون مالكوم".

صحف إسبانيا: مدريد يقترب من تحطيم أسوأ سجل تهديفي.. وبرشلونة يركز على الصدارة
صحف إسبانيا: مدريد يقترب من تحطيم أسوأ سجل تهديفي.. وبرشلونة يركز على الصدارة
صحف إسبانيا: مدريد يقترب من تحطيم أسوأ سجل تهديفي.. وبرشلونة يركز على الصدارة
صحف إسبانيا: مدريد يقترب من تحطيم أسوأ سجل تهديفي.. وبرشلونة يركز على الصدارة
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