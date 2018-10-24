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حوادث

قطار بضائع يدهس سيارة نقل بالبحيرة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أنقذت العناية الإلهية سائقا من الموت المحقق، حيث صدم قطار سيارته أثناء عبورها شريط السكة الحديد (خط البضائع) أمام قرية عبد المجيد صالح بدائرة مركز الدلنجات من مكان غير مخصص للعبور.

تلقى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة الدلنجات بأن أحد القطارات صدم سيارة أثناء عبورها شريط السكة الحديد (خط البضائع) أمام قرية عبد المجيد صالح بدائرة المركز.

 بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير جرار القطار القادم من الإسكندرية إلى القاهرة - خط البضائع، فوجئ سائقه بعبور سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية ماركت شيفروليه زرقاء اللون، لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، فصدمها، وهرب قائدها تاركًا السيارة بمكان الحادث واستأنف الجرار المشار إليه مسيره دون توقف. 

تم رفع السيارة وإزالة آثار الحادث (تم التحفظ عليها)، وجار فحصها، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات بالخط المشار إليه ولا توجد ثمة تجاوزات، وبسؤال ملاحظ البلوك "أحمد. م"، 48 سنة، مقيم قرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى، قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
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