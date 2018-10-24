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رياضة

حقيقة منع جماهير الترجي من حضور نهائى إفريقيا أمام الأهلي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
استقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " على الإكتفاء بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على الترجى التونسى بسبب أحداث الشغب الجماهيرى الذى حدث فى مباراة أمس أمام أول أغسطس الأنجولى فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا لموسم 2018 .

وعلم " صدى البلد " أن منع جمهور الترجى من حضور نهائى دورى الأبطال فى تونس 9 نوفمبر هو أمر مستحيل بالنسبة للكاف ، فى ظل الحرص على خروج المباراة النهائية فى أفضل شكل ممكن ، ويهتم الكاف كثيرا بالحضور الجماهيرى فى المباريات النهائية .

ويدرس الكاف توقيع عقوبة على الجماهير التونسية ولكن سيتم إيقاف تنفيذها فى نهائى إفريقيا أمام الأهلى وهو الأمر الذى يؤكد أن مباراة العودةت من نهائى دورى أبطال إفريقيا فى تونس ستكون بحضور جماهيرى .

يذكر أن الاتحاد الإفريقى أعلن مواعيد مباراتى النهائى الإفريقى بين الأهلى والترجى، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب فى مصر 2 نومفبر المقبل، بينما تقام مباراة العودة فى تونس 9 نوفمبر المقبل.

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حقيقة منع جماهير الترجي من حضور نهائى إفريقيا أمام الأهلي

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