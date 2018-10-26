اليوم .. رجال سلة الأهلي يواجه الجزيرة بدوري المرتبط

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة، اليوم الجمعة، أمام فريق الجزيرة ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة نادي طنطا، بعد أن تغلب الفريق أمس الخميس على نظيره فريق طنطا بنتيجة ٨٢-٧٧.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة طارق خيري إلى تقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة بالبطولة.