المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم أولى تدريباته تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق ومساعده الكابتن ياسر عزت والكابتن السيد الناغي مدرب حراس المرمى وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشرة من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الاسماعيلي والمقرر اقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل.



وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الدكتور ميمي عبد الرازق على عدد من النواحي البدنية بالاضافة للنواحي الخططية والتكتيكية واختتم المران بفقرة للتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

