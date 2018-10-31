الكلية الفنية العسكرية تحصل على جائزة أكثر الأعضاء تفاعلًا من خارج الصين

حصلت الكلية الفنية العسكرية على جائزة أكثر الأعضاء تفاعلًا من خارج الصين ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لتحالف الاتحاد والانطلاق "Belt and Road" والذى عقد فى الفترة من من 12 حتى 16 أكتوبر، بجمهورية الصين الشعبية، وتواكب مع الاحتفال بمرور 80 عامًا على إنشاء جامعة الشمال الغربي للتقنيات المتعددة بالصين، كما تم اختيار الكلية الفنية العسكرية عضوًا دائمًا بمجلس أمناء التحالف ضمن 6 أعضاء فقط من خارج الصين.





تسلم الجائزة مدير الكلية الفنية العسكرية أثناء حضور فعاليات المؤتمر بناء على الدعوة الموجهة للكلية للمشاركة فى الجمعية العمومية للتحالف.





ويتكون تحالف "الاتحاد والانطلاق لابتكارات الفضاء والطيران" من 51 جامعة ومركز بحثي ومؤسسات أكاديمية من مختلف دول العالم، وتم الإعلان عنه فى 23 إبريل 2017، ويهدف التحالف إلى خلق كيان دولى للتبادل والتعاون فى مجال الفضاء والطيران على أسس من الشفافية والإنفتاح وتنمية المواهب والمهارات فى مجالات البحث العلمى.





جدير بالذكر أن عدد من أعضاء تحالف الاتحاد والانطلاق قد شاركوا فى المؤتمر الدولى التاسع للكلية الفنية العسكرية كذلك المشاركة فى مسابقة الفريق إبراهيم سليم للابتكار فى الأنظمة غير المأهولة خلال العام الحالى، كما تم توقيع العديد من البروتوكولات ومذكرات التعاون والتفاهم بين الكلية وأعضاء التحالف لدعم جهود البحث العلمى والارتقاء بالمنظومة العلمية ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين.



