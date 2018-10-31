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برلمان

أفريقية البرلمان تلتقى شيخ الأزهر..صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:22 م
أفريقية البرلمان
أفريقية البرلمان تلتقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
فريدة محمد و ماجدة بدوى
التقت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمقر المشيخة.

وتطرق لقاء اللجنة مع فضيلة الإمام شيخ الأزهر المنعقد اليوم الأربعاء، لدور الأزهر فى أفريقيا.

وشمل الوفد البرلمانى برئاسة النائب طارق رضوان، كل من النائب ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، النائب هشام مجدى، النائب حمدى بخيت، النائبة منى منير، النائبة شيرين فراج، والنائبة مى محمود.

ويأتى اللقاء، فى إطار سلسلة اللقاءات التى بدأت اللجنة فيها منذ دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، فى إطار خطتها لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء، وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة ستلتقي أيضًا مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى لقائتها مع المسئولين التنفيذيين وغير التنفيذيين لبحث خطط التوجه نحو أفريقيا.
أفريقية البرلمان تلتقى شيخ الأزهر..صور
أفريقية البرلمان تلتقى شيخ الأزهر..صور
أفريقية البرلمان تلتقى شيخ الأزهر..صور
أفريقية البرلمان تلتقى شيخ الأزهر..صور
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