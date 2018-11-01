ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات باستثناء المؤشر الرئيسي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، منتصف جلسات الأسبوع، بنسب طفيفة باستثناء المؤشر الرئيسى الذى واصل تراجعه، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13244 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12749 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1739 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.