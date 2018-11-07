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أخبار العالم

رشيدة طليب.. أول مسلمة عربية تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:46 ص
رشيدة طليب تفوز رسميا
رشيدة طليب تفوز رسميا بمقعدها كأول مسلمة في الكونجرس
أحمد النشوقي
فازت رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية بمقعد داخل الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، عن الحزب الديمقراطي، وبذلك تكون أول امرأة عربية مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي.

رشيدة طليب 42 عامًا هي الأكبر من بين 14 أخًا وأختًا، ولدوا جميعًا لأبوين مهاجرين من الضفة الغربية في فلسطين، بحسب ما كتبت على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من جناح بيرني ساندرز في الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى إصلاحات مثل الرعاية الصحية الشاملة، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وحماية البيئة، ورسوم مقبولة للتعليم الجامعي.

وتسعى "طليب" للدفاع عن فقراء مقاطعة ديترويت التي ولدت وتعيش فيها، واتهمت أحد رجال الأعمال الكبار بتلويث أحياء المقاطعة في الحملة الانتخابية، وكانت قد قاطعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء خطابه في الحملة الانتخابية عام 2016، منتقدة تأثير "المال الكبير" على سياسة البلاد، وقد سئلت عام 2016 عن سبب مقاطعتها لخطاب ترامب، وصفت نفسها بـ "امرأة أمريكية عربية مسلمة وأم".


رشيدة طليب.. أول مسلمة عربية تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي.. صور
رشيدة طليب.. أول مسلمة عربية تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي.. صور
رشيدة طليب.. أول مسلمة عربية تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي.. صور
رشيدة طليب.. أول مسلمة عربية تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي.. صور
رشيدة طليب.. أول مسلمة عربية تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي.. صور
رشيدة طليب.. أول مسلمة عربية تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي.. صور
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