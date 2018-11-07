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أخبار العالم

الجمهوريون يحتفظون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي.. والديمقراطيون للنواب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:48 ص
أ ش أ
كشفت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، النقاب، عن احتفاظ الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخـ وفوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وقالت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الجمهوريين يمتلكون الآن 50 مقعدا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مقعد نائب الرئيس؛ وهو ما يضمن لهم غالبية المجلس، مقابل 38 مقعدا حتى الآن للديمقراطيين، بينما مازلت نتائج 12 مقعدا لم تعلن حتى الآن.

وخسر الديمقراطيون مقعدين في مجلس الشيوخ بكل من ولايتي إنديانا وداكوتا الشمالية.
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