أسامة السعيد: الموقف المصري ثابت في دعم الأشقاء العرب ورفض الاعتداءات على سيادة الدول

عبد الخالق صلاح

أكد الكاتب الصحفي أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، أن الموقف المصري تجاه التصعيد الحالي في المنطقة يعكس ثوابت راسخة في السياسة الخارجية، تقوم على دعم الأشقاء العرب ورفض أي اعتداء على سيادة الدول.

 وقال خلال مقابلة على شاشة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي حساني بشير ، إن مصر، منذ بداية الأزمة بل وقبلها، تنحاز دائمًا إلى الاستقرار الإقليمي وتسعى لترسيخ دعائم السلام، مشددًا على أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي مساس بسيادة الدول العربية، سواء في الخليج أو الأردن أو غيرها.

وأضاف السعيد أن الدولة المصرية تعاملت بوضوح مع الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي عربية، ووصفتها بأنها عدوان مرفوض، لافتًا إلى أن هذا الموقف تجسد أيضًا في الاتصال الذي جرى بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أدان الرئيس السيسي تلك الهجمات بشكل صريح. 

كما أشار إلى الجولة المكوكية التي قام بها الرئيس السيسي إلى عدد من دول الخليج في توقيت بالغ الحساسية، مؤكدًا أنها حملت رسالة تضامن قوية، وجعلت منه أحد أبرز القادة الذين تحركوا ميدانيًا في ظل أجواء التصعيد.

وأوضح رئيس تحرير الأخبار أن التحرك المصري لم يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل امتد إلى المسار الدبلوماسي الدولي، حيث لعبت القاهرة دورًا فاعلًا داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في دعم بيان إدانة الهجمات الإيرانية، والذي حظي بأغلبية كبيرة تعكس ثقل الدبلوماسية المصرية.

 وأكد أن هذا التحرك يعبر عن التزام مصر بتوظيف أدواتها السياسية والدبلوماسية لخدمة القضايا العربية وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأوضح السعيد تصريحاته بالتأكيد على أن المواقف الصادرة عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ والحكومة المصرية تمثل امتدادًا طبيعيًا للثوابت الوطنية، وعلى رأسها دعم الأشقاء العرب دون حدود.

 وشدد على أن مصر ستظل، كما كانت دائمًا، ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، وحائط صد أمام التحديات التي تواجه المنطقة، مع استمرار طرح مبادرات مثل تفعيل القوة العربية المشتركة لتعزيز الأمن الجماعي في ظل الظروف الراهنة.

حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

فوائد إضافة البذور إلى نظامك الغذائي اليومي

السيناريست محمد عزيز

لماذا يفضل الحصول على الكولاجين من الطعام؟

وائل جسار

