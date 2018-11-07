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رياضة

سواريز يواصل سجله السئ بدوري ابطال اوروبا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:51 ص
صدى البلد
نور عادل
واصل النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، سجله السيء في مباريات فريقه خارج ملعب كامب نو، بعد التعادل 1-1 أمام إنتر ميلان، على ملعب جوسيبي مياتزا، بالجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن سواريز رغم حالة التألق التي يعيشها مع برشلونة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لم يسجل في دوري أبطال أوروبا، خارج ملعب "كامب نو"، منذ مباراة روما في عام 2015.

وأضافت بأن مهاجم أوروجواي عادّل الرقم السلبي للاعب برشلونة السابق، البرازيلي رونالدينيو، الذي حققه أمام آرسنال في نهائي التشامبيونزليج عام 2006، بالتسديد 9 مرات على مرمى المنافس دون تسجيل هدف.

وأصبح برشلونة أول فريق يتأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد ابتعاده عن منافسيه، إذ وصل للنقطة 10 في صدارة المجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف، بينما جاء توتنهام ثالثا برصيد 4 نقاط، وآيندهوفن الهولندي في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.
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