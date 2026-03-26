ولنا في الخيال حب .. فيلم افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليوود العربي

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، أن "ولنا في الخيال حب" هو فيلم افتتاح دورته الخامسة التي تنطلق يوم الجمعة الموافق 17 أبريل المقبل، في لوس أنجلوس بالقرب من استوديوهات هوليوود الشهيرة في ولاية كاليفورنيا، بحضور نجمي العمل أحمد السعدني، ومايان السيد.

فيلم "ولنا في الخيال حب" بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، عفاف مصطفى، فريدة رجب، بسنت أبو باشا، تأليف وإخراج سارة رزيق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا، حول أستاذ جامعي انطوائي يفضّل العزلة ويتجنب الانخراط في العلاقات الاجتماعية، إلى أن يجد نفسه متورطًا في علاقة مليئة بالتناقضات.

في سياق آخر، كان المهرجان قد كشف قبل فترة عن الملصق الرسمي لدورته الخامسة، والذي حمل في تصميمه بعدا تكريميا خاصا لروح المخرج المصري الكبير داود عبد السيد، مخرج فيلم"الكيت كات".