مواطن يناشد أهل الخير تسديد ديونه

استغاث المواطن محمد المصرى أحد سكان محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، بأهل الخير لمساعدته فى تسديد دين بمبلغ 30 ألف جنيه.



وقال فى رسالته: أنا عندي دين 30 ألف بسبب وقوع سقف الدكان على البضاعة وأنا عندي أولاد ومهدد بالحبس ومش عارف أعمل أيه.



وناشد أهل الخير من يرغب فى مساعدته التواصل على رقم 01004983558.





يقددم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

