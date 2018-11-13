ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

فريق منتخب جامعة المنوفية يفوز على بنها بدوري الجامعات

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:02 م
صدى البلد
مروة فاضل
حقق فريق منتخب جامعة المنوفية فوزا مستحقا على نظيره منتخب جامعة بنها بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد جامعة المنوفية في الجولة الثانية من منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري الجامعات المصرية.

خاض فريق جامعة المنوفية اللقاء بتشكيل تكون من أحمد فتح الله حارس مرمى، ومحمد مليك، ووليد صلاح، ومصطفى عادل، وشحاتة حسين، ومصطفى حمدي، وفرج محمد، ومحمد الديب، وأسامة رمضان، وهشام عطوه، ومصطفى عبد الغني، وفي البدلاء تواجد محمد بدير، وعلاء سعيد، ومحمد عماد، وأسامة عبد العزيز، وعماد سليمان، وأحمد محمد عبد الجواد، ومحمد عبد الغني.

وأحرز هدفي الفوز للمنوفية اللاعب محمد الديب في الدقيقتين 5 و27 من زمن الشوط الأول، وشارك من البدلاء الثلاثي عماد سليمان، ومحمد عبد الجواد، ومحمد عماد، وأدار المباراة الحكم محمد مجدي، وعاونه أحمد نبيل، وماجد مرسي.

وشهدت المباراة حصول ثلاثة لاعبين من فريق جامعة المنوفية على كروت صفراء وهم محمد الديب، ومصطفى حمدي، وأسامة رمضان، مقابل إنذار وحيد من نصيب حسين كرم لاعب منتخب جامعة بنها.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد جامعة المنوفية إلى 6 نقاط من جولتين، حيث تمكن الفريق من الفوز في المباراة الاولى على جامعة الإسكندرية بثلاثية دون مقابل.

وحضر مباراة بنها من الملعب الدكتور أسامة مدني المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة وعميد كلية الآداب، والدكتور إبراهيم غريب عميد كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.

ويقود فريق جامعة المنوفية أيمن عبد القوي مديرا فنيا، وعمار ذو الفقار مدرب عام، وعلي السيد إداري، ومصطفى الحراق طبيب، ويشرف على الفريق جمال اسماعيل.

ومن المقرر أن يلتقي فريق جامعة المنوفية مع نظيره فريق جامعة قناة السويس في 21 نوفمبر المقبل خلال المباراة الثالثة للبطولة.
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول مثل باقى الدول العربية.. فيديو

سقوط موظف استولى على 823 ألف جنيه قروضا وهمية من جمعية بسوهاج

صحيفة أمريكية تكشف عن مفاجأة في حادث تحطم الطائرة الإندونيسية

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري.. فيديو

إسرائيل: حماس أطلقت 4600 صاروخ ضد تل أبيب وبحوزتها 20 ألف آخرين

هدية ثمينة من النقاز للنجم الساحلي حال انتقاله لاتحاد جدة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..فيديو

3 مكونات من مطبخك تعطر جسمك 24 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلى عن إتمام أولى صفقات الميركاتو الشتوى

جائزة جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

احتجاجات أمام السفارة القطرية في بيروت رفضا للتطبيع مع إسرائيل

أنغام تتعرض للسخرية بعد نفي زواجها السري من أحمد عز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

تعرف على أهداف قمة باليرمو لوضع حل للأزمة الليبية..فيديو
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول مثل باقى الدول العربية.. فيديو
المرور تنصح باستخدام محور روض الفرج والطريق الدائرى بدلا من 26 يوليو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-11-2018.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟