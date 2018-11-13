فريق منتخب جامعة المنوفية يفوز على بنها بدوري الجامعات

حقق فريق منتخب جامعة المنوفية فوزا مستحقا على نظيره منتخب جامعة بنها بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب استاد جامعة المنوفية في الجولة الثانية من منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري الجامعات المصرية.



خاض فريق جامعة المنوفية اللقاء بتشكيل تكون من أحمد فتح الله حارس مرمى، ومحمد مليك، ووليد صلاح، ومصطفى عادل، وشحاتة حسين، ومصطفى حمدي، وفرج محمد، ومحمد الديب، وأسامة رمضان، وهشام عطوه، ومصطفى عبد الغني، وفي البدلاء تواجد محمد بدير، وعلاء سعيد، ومحمد عماد، وأسامة عبد العزيز، وعماد سليمان، وأحمد محمد عبد الجواد، ومحمد عبد الغني.



وأحرز هدفي الفوز للمنوفية اللاعب محمد الديب في الدقيقتين 5 و27 من زمن الشوط الأول، وشارك من البدلاء الثلاثي عماد سليمان، ومحمد عبد الجواد، ومحمد عماد، وأدار المباراة الحكم محمد مجدي، وعاونه أحمد نبيل، وماجد مرسي.



وشهدت المباراة حصول ثلاثة لاعبين من فريق جامعة المنوفية على كروت صفراء وهم محمد الديب، ومصطفى حمدي، وأسامة رمضان، مقابل إنذار وحيد من نصيب حسين كرم لاعب منتخب جامعة بنها.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد جامعة المنوفية إلى 6 نقاط من جولتين، حيث تمكن الفريق من الفوز في المباراة الاولى على جامعة الإسكندرية بثلاثية دون مقابل.



وحضر مباراة بنها من الملعب الدكتور أسامة مدني المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة وعميد كلية الآداب، والدكتور إبراهيم غريب عميد كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.



ويقود فريق جامعة المنوفية أيمن عبد القوي مديرا فنيا، وعمار ذو الفقار مدرب عام، وعلي السيد إداري، ومصطفى الحراق طبيب، ويشرف على الفريق جمال اسماعيل.



ومن المقرر أن يلتقي فريق جامعة المنوفية مع نظيره فريق جامعة قناة السويس في 21 نوفمبر المقبل خلال المباراة الثالثة للبطولة.