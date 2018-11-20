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أخبار البلد

شعراوي: الرئيس السيسي حريص على التعاون مع الدول الأفريقية كافة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:44 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم اجتماعًا مع كل من جان بيير ايلونغ مباسي، الأمين العام لمنظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA" وهو كاميروني الجنسية وفؤاد العمري، نائب رئيس الرابطة المغربية لرؤساء المجالس البلدية وعضو بـمجموعة إقليم شمال أفريقيا بالمجلس التنفيذي، وذلك بحضور السفير الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي ومحمد خليل، نائب سفير مصر بالمغرب. 

ورحب اللواء محمود شعراوي بلقاء الأمين العام للمنظمة، وأثنى على ما بذله في إدارتها خلال الفترة السابقة ومدى قوة العلاقة والتاريخ بين مصر والكاميرون وبين مصر وأفريقيا عامة.

وأكد الوزير تطلع مصر لاستعادة دورها وتواجدها القوي بالمنظمة وسيكون ذلك مدعومًا بفضل تواجد مقر مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة.

من جانبه، قال جان بيير ايلونغ مباسي إن قارة أفريقيا تمتلك أبطال، ويُعد حجر الأساس والعمود الفقري لهذه القارة هي مصر، نيجيريا وجنوب أفريقيا، وإذا نقص أي جزء من هذا العمود الفقري، فإن الجسد ككل لن يقدر على النهوض.

وأشار الأمين العام الي أن مصر حجر الزاوية وذلك يُشهد لها التاريخ وطبيعة شعبها،معربا عن سعادته البالغة لعودة مصر وقبولها لاستضافة مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة والذي يعني أيضًا أنه سيكون هناك اتفاق إطاري للمقر بين المنظمة والحكومة المصرية والذي سيتم مناقشته مع كافة الدول المستضيفة لمكاتب المنظمة على الأسس التي تم تعريفها من قِبل المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأعرب الوزير عن استعداده للبدء في أي وقت فيما يخص التفاصيل الخاصة باستضافة المكتب حيث أننا وافقنا منذ البداية على المبدأ في حد ذاته وعلى استضافة المكتب.

وأشار جان بيير ايلونغ مباسي إلى أن تواجد مصر المتزايد في برامج وأنشطة المنظمة يمكن ان يساعد في التعاون من حيث معاهد تعليمية وتدريبية مشيرًا إلى اهمية مركز سقارة للتنمية المحلية وبروتوكولات التعاون والتوأمة بين المدن الأفريقية.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي انفتاح مصر على التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية وأشار الوزير الي أنه جاري حاليًا في مصر إجراء تعديلات علي قانون الجمعيات الأهلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس خلال منتدي شباب العالم وهذا بدوره سيساهم في مزيد من اندماج مصر مع المنظمة.

وجدد الوزير تأكيده علي إصرار الرئيس السيسي علي التعاون مع باقي الدول الأفريقية وهذا ما نشهده خلال الفترة الاخيرة بعد الزيارات الرئاسية لعدد من دول القارة ودعوته في منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ الي اعتبار مدينة اسوان عاصمة للشباب الافريقي وتوفير برامج تدريبية للشباب الافريقي في الاكاديمية الوطنية لتدريب وتاهيل الشباب .

وأضاف جان بيير ايلونغ مباسي إلى ترحيبه بأن يكون لمصر نصيب جيد بأجهزة المنظمة مثل المجلس التنفيذي والمجلس البان أفريقي.

ونوه اللواء شعراوي إلى أن رئيس الوزراء المصري يرأس اجتماعا شهريا لمجلس المحافظين لمناقشة التحديات والمشروعات التنموية ، وشدد الوزير علي إن مصر تسعى إلى تطبيق اللامركزية خلال الفترة القادمة بحيث يكون التدخل المركزي بصورة مبسطة لتقديم المساعدة والدعم.

وتم خلال اللقاء تبادل بعض الأفكار والمقترحات بين الجانبين خلال الفترة القادمة خاصة بعد استضافة مصر لمقر المنظمة العام المقبل ، وأعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الأفكار الجيدة ، وسيتم عرضها علي القيادة السياسية حيث يعمل رئيس الجمهورية حاليًا على تجهيز مجموعة من الأفكار لتبنيها لأفريقيا خلال العام القادم بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي.

كما أعرب الوزير عن مدى اهتمامه بهذه الأفكار الخاصة بصفة عامة بتنمية أفريقيا وخاصة وأنه في مصر حاليًا يعمل السيد الرئيس على بناء الإنسان المصري . 

وأشار اللواء شعراوي أيضًا إلى مركز سقارة للتنمية المحلية التابع للوزارة والسعي حاليًا إلى تحويله إلى أكاديمية وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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