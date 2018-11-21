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أخبار البلد

الحكومة: فحص 10 ملايين مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:43 م
صدى البلد
محمود مطاوع
بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومسئولي مبادرة 100 مليون صحة.

وقال وزير التنمية المحلية، في المؤتمر المنعقد برئاسة مجلس الوزراء، إننا تجاوزنا 10 ملايين مواطن تم فحصهم بالمبادرة، مشيدًا بوعي المواطن ودورهم.

واضاف ان المحافظين ينسقون مع جميع الجهات، لافتًا إلى أن معدلات الفحص عالية جدًا.

وتابع أن المرحلة الثانية بها استعداد اقوى من المرحلة الأولى وتضم 11 محافظة ذات كثافة سكانية عالية.
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