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زايد في القلب كتاب وثائقى لمؤسسة الأهرام عن مؤسس الإمارات.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:28 م
صدى البلد
محمد مجدي - نهلة الشربيني - عدسة : عز حسين
تصدر مؤسسة الأهرام اليوم، السبت، كتابا وثائقيا عن الشيخ زايد، شارك به نخبة من كبار المفكرين، والمؤرخين، والمثقفين العرب، في إطار انطلاق معرض الصور النادرة للشيخ زايد بمناسبة مئوية الشيخ زايد آل نهيان، تحت عنوان "زايد في القلب"، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مصر.

ويعد كتاب "زايد في قلوب المصريين" وثيقة علمية وإعلامية كبيرة لما يحتوي من معلومات بعضها يتم التوثيق له للمرة الأولى، كما يتضمن الكتاب نصوصا وثائقية لبعض الاتفاقات، ومصادر إعلامية أرشيفية مضى عليها عقود.

وتعرض مؤسسة الأهرام فيلما تسجيليا عن الراحل حكيم العرب، ومؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد آل نهيان، في إطار انطلاق فعاليات المعرض الصور النادرة للشيخ زايد بمناسبة مئوية الشيخ زايد آل نهيان، تحت عنوان "زايد في القلب"، والذي تنظمة مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مصر.
زايد في القلب كتاب وثائقى لمؤسسة الأهرام عن مؤسس الإمارات.. صور
زايد في القلب كتاب وثائقى لمؤسسة الأهرام عن مؤسس الإمارات.. صور
زايد في القلب كتاب وثائقى لمؤسسة الأهرام عن مؤسس الإمارات.. صور
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