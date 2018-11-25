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رياضة

محسن صالح: هناك فرق تنهض بسرعة عند إقالة جهازها

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
منار نور
علق محسن صالح لاعب النادى الأهلى ومدرب منتخب مصر السابق، على سياسة تعامل الإدارات مع المدربين واللاعبين.

وغرد صالح خلال حسابه الشخصى على موقع اللتواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "هناك فرق تنهض بسرعة عند اقالة جهازها ما يعني ان العيب كان في المدرب، وهناك فرق تنهض ولكن ببطئ ما يعني ان الخلل مشترك بين الادارة والمدرب".

وتابع: "هناك فرق منبطحة لا تفيق ولو حتي بالصدمات الكهربائية، وهذا معناه ان الخلل بالتأكيد اداري، دعونا ننتظر حتي نتبين اين كان الخلل في المدرب أم الادارة ؟".
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