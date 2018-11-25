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أخبار العالم

خادم الحرمين يؤكد الحرص على توطيد العلاقة مع العراق

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:06 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرص المملكة العربية السعودية على توطيد العلاقة مع العراق والتعاون في كافة المجالات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن السفير قحطان طه خلف الجنابي قدم أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لجمهورية العراق لدى السعودية إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر اليمامة بالرياض اليوم الأحد مع عدد من السفراء العرب والأجانب,

ونقل البيان عن الملك سلمان تأكيده حرص المملكة على توطيد العلاقة مع العراق والتعاون في كافة المجالات لما فيه خدمة البلدين الشقيقين.

ونوه السفير الجنابي بأهمية بناء علاقات متميزة بين البلدين لما يجمعهما من روابط الأخوة والنسب والعديد من الأمور المشتركة.
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