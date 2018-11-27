أسلسكا مصر تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الدولية

نظمت جامعة «أسلسكا مصر» فرع الإسكندرية، حفل تخريج دفعة جديدة من حملة ماجستير إدارة الأعمال الدولية، والمكونة من ١٥٠ طالبا وطالبة تم اعدادهم لتولي مراكز القيادة الوسطي والعليا في الشركات المحلية والدولية والمتعددة الجنسيات، وذلك بحضور الدكتورة ناتلي رئيس البرامج الدولية لجامعة أسلسكا بباريس، والاقتصادي الدكتور شريف دلاور عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والدكتور محمد أنسى الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية.



وأعرب الدكتور محمد الحناوي رئيس جامعة «أسلسكا» بمصر، عن سعادته بإقامة حفل تخريج دفعة جديدة من أسلسكا لأول مرة في مدينة الإسكندرية، مؤكدا إيمانه بقدرة شباب مصر على الدخول إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة.



وأوضح «الحناوي» أن التنمية الحقيقية تتحقق من خلال المحافظات والمحليات، موجها كلامه للخريجين قائلا: «كونوا حالمين مختلفين مبادرين تولوا قطار التنمية.. فهل أنتم قادرون؟».



وعبر الدكتور على المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة «أسلسكا مصر»، عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره الجمهوري رقم 597 والصادر في 5 ديسمبر 2017، والذي يمنح فرع «أسلسكا» في مصر تواجدا قانونيا يتعامل معه معاملة الجامعات الأجنبية المعترف بها في مصر كسابقة هي الأولى من نوعها.



وهنأ المليجي الخريجين على العمل الدؤوب والذي كان من ثماره حصولهم على تلك الشهادة الدولية وانضمامهم إلى أسرة خريجي «أسلسكا» الذين يتبوأون أعلى المناصب وتضعهم الإحصائيات الدولية كأصحاب أعلى مرتبات.



وأشار المليجي إلى أنه في عام 2020 سيكون في مصر ما لا يقل عن 2000 شخص من حاملي ماجيستير إدارة الأعمال في الجهاز الإداري، لذلك أصدر قرارا رئاسيا بإنشائها لتصبح أول جامعة متخصصة في العلوم الإدارية فقط، مضيفا أنه من العام المقبل ستُمنح شهادات البكالوريوس، وسيطبق القانون والبرنامج الفرنسي على الجامعة في كل شيء بدءا من قبول الطلاب وحتى التخرج.



من جانبه، أشار الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إلى دور جامعة «أسلسكا» في إعداد قيادات شبابية وتأهيل الكوادر المصرية بأحدث تقنيات وتطبيقات علوم الإدارة والقيادة حتي يكونوا على المستوى اللائق بتقلد المناصب المتعلقة بالمجال الاقتصادي وغيرها من المجالات.



وأكد المحافظ أن خلق الكوادر القادرة على الإبداع والتخطيط والتنفيذ هو ما نحتاج إليه في مصر، مضيفا أن مصر غنية بشبابها، وأشار إلى أن البرنامج الذي نحن بصدده اليوم لتخريج دفعة جديدة منه هدفه خلق القيادات وهذا من ضمن الاحتياجات الرئيسية لخطط الدولة، وأضاف أن الفرص المتاحة داخل الإسكندرية كبيرة جدا فنحن نعمل على خطط قريبة ومتوسطة وبعيدة الأمد ولذلك نحتاج إلى الكوادر الشبابية لقيادة تلك الخطط في المستقبل.



وأكد الكردي استعداده للتعاون الأكاديمي على كل المستويات المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الإدارة بين جامعتي الإسكندرية و«أسلسكا»، موضحًا أن ذلك سيساند توجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستعانة بأحدث أساليب الإدارة.



وأشار الكردي، إلى التعاون المسبق بين كليتي تجارة وهندسة جامعة الإسكندرية في البرامج الدراسية، وجامعة اسلسكا، التي احتفلت العام الماضي بمرور 20 عامًا على نشأتها في مصر.



وفى الختام أدى الخريجين والخريجات القسم المهنى أمام الدكتور على المليجى الممثل الرسمى لأسلسكا فى مصر والشرق الأوسط ورئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا مصر.