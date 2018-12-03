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رياضة

المستشار القانوني للإسماعيلي يكشف آخر مكالمة له مع الحضري

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
حسن العمدة
كشف نهاد حجاج، المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي، عن كواليس آخر مكالمة جمعته بعصام الحضري حارس مرمى الفريق.

وقال حجاج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على شاشة "صدى البلد": "تحدثت مع الحضري وطلبت منه الحضور للتدريبات وإنهاء قراره بالانقطاع عن المران".

وأضاف: "أخطرت الحضري بأنه لن يعود للأهلي أو الزمالك مرة أخرى وان الإسماعيلي أكبر نادي سيلعب في صفوفه".

وتابع حجاج: "يجب ان يعود الحضري للتدريبات مرة أخرى لان الإسماعيلي يخطر اتحاد الكرة بغيابه عن المران يوميًا".

وذكر أن "الحضري قال لي ان في حاجة اتكسرت، وطلب الرحيل بشكل يرضي جماهير الإسماعيلي وأخطرته بان النادي تقبل اعتذاره بسبب مرض والدته".
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