رئيس غرفة الصناعات: لماذا لا نرتدي أزياء هاني البحيري بتكلفة أقل؟

أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، رئيس الجمعية المصرية للبحث وتدريب العمال، أن هناك خطة جديدة تهدف إلى إقامة شعبة لمصممي الأزياء الموهوبين برئاسة مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وذلك باستهداف مصممي الأزياء الصغار وتدريبهم، وتوفير كل مايحتاجونه لتدريب هؤلاء المصممين الصغار، وذلك تحت مظلة شعبة غرفة الملابس الجاهزة.





ومن جانبه أشار إلى أن أعمال هاني البحيري لا يجب أن تقتصر فقط على الهوت كوتور، ولكن يجب أن تتنوع للبريد بورتريه مثل الماركات العالمية، مما يجعلها متاحا لجميع عامة الشعب، حيث أنه عندما نقم بهذه الخطورة فسوف تؤدي إلى رفع الذوق العام المستهلك المصري في ارتداء ملابس راقية، وبأسعار مناسبة.





وتسائل لماذا لا يرتدي الكل من أزياء هاني البحيري؟، ولا تكون أزياء مقتصرة فقط على الفساتين ذات الميزانية الباهظة؟، في حين أنه يمكن أن يوفر غرفة صناع الملابس الجاهزة تستطيع أن تؤمن له الإمكانيات، والعمالة ذات الجودة العالية، وذلك حتى نقوم بصناعة ملابس من تصميماته، ولكن بتكلفة أقل، وبأناقة مميزة.



